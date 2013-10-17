Россия не собирается отговаривать страны СНГ от соглашений с ЕС

Российская Федерация не собирается отговаривать страны СНГ от заключения соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, но призывает взвесить все "за" и "против".

Об этом заявил заместитель главы МИД России Алексей Мешков в интервью РИА Новости.

"РФ не собирается отговаривать какие-то страны от заключения СА и ЗСТ с ЕС - это их суверенное право, мы лишь призываем тщательно взвесить все "за" и "против" такого шага, еще раз взглянуть на тексты таких соглашений на предмет их соответствия принятым ранее обязательствам в рамках других организаций, в которых мы совместно участвуем и за работу которых несем общую ответственность, и одновременно не создавать объективных, технических препятствий для возможного продолжения нашего сотрудничества", - заявил Мешков.

По его словам, "какую бы политику ни проводил ЕС на восточном направлении, она должна не разобщать, а, напротив, сближать государства, учитывать их интересы, исторические и географические особенности, быть направленной на создание синергетического эффекта в интересах народов наших стран".

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Россия, по словам Мешкова, намерена сделать ставку на дальнейшее продвижение Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также будущего Евразийского экономического союза, которые отражают естественный процесс углубления сотрудничества на новой основе готовых к этому государств СНГ.

"Убеждены, что именно евразийская интеграция открывает участвующим в ней государствам реальную перспективу поступательного развития, причем без противопоставления конструктивному взаимодействию с ЕС", - сказал Мешков.

Замминистра подчеркнул, что "Россия никого насильно не тянет в Таможенный союз, уже имеющий и без того мощное ядро". "Мы продолжим вносить вклад в развитие Таможенного союза и создание Евразийского экономического союза", - отметил Мешков.