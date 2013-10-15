Россия не собирается отговаривать Киев от Ассоциации с ЕС

Об этом сообщил представитель аппарата правительства России накануне встречи премьеров двух стран в Калуге.

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"Россия не собирается отговаривать Украину от заключения соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС — это ее суверенное право. Тем более что украинское правительство почти месяц назад уже одобрило проект данного документа. Мы призываем лишь тщательно взвесить все "за" и "против" такого шага, еще раз взглянуть на тексты соглашений на предмет их соответствия принятым ранее обязательствам в рамках других организаций, в которых мы совместно участвуем и за работу которых несем общую ответственность, и, одновременно, не создавать объективных, технических препятствий для возможного продолжения нашего сотрудничества", — сказал собеседник РИА Новости.

"Россия никого насильно не тянет в Таможенный союз, уже имеющий и без того мощное ядро. Мы будем укреплять и развивать это объединение, формировать Евразийский экономический союз, причем продолжая конструктивное взаимодействие с ЕС", — добавил представитель аппарата российского правительства.

Премьеры России Дмитрий Медведев и Украины Николай Азаров проведут в Калуге во вторник переговоры в формате тет-а-тет. Общение состоится в рамках десятого заседания комитета по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии.

Напомним, Украина в ноябре планирует подписать соглашение с Европейским союзом об ассоциации, предусматривающее создание зоны свободной торговли. Это не устраивает Россию, которая опасается роста дешевого европейского импорта через Украину. Москва неоднократно заявляла, что в этой ситуации будет вынуждена ввести защитные меры, что закроет российский рынок и для украинских товаров.

Одновременно Украину приглашают в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана и уже предоставили ей статус наблюдателя, однако Киев заявляет, что не готов к полноценному вступлению в ТС.