Эксперт: Тимошенко смогут отпустить на лечение в Германию, если изменят закон

Экс-премьера Юлию Тимошенко возможно отправить на лечение в Германию только через введение Верховной Радой новой нормы в украинском законодательстве, которая позволит прервать термин заключения с последующим отбыванием наказания, считает эксперт Института украинской политики Кость Бондаренко, передает Интерфакс-Украина.

По мнению эксперта, ситуация вокруг Тимошенко не может быть решена "волюнтаристским путем", когда президент Виктор Янукович вопреки украинскому законодательству отпустит Ю.Тимошенко.

"Я вижу только один способ: Верховная Рада Украины вносит поправки в законодательство, аналогичные тем, которые существуют в законодательстве Польши, Болгарии, Норвегии, Швейцарии и ряда других стран. А именно – вводится такая норма, как разрешение на прерывание термина заключения с последующим продолжением отбывания наказания", - сказал К.Бондаренко.

По теме: Рыбак: Янукович не может решить вопрос Тимошенко на уровне закона

По его мнению, в это время заключенные могут лечиться, в том числе и за границей. Также, по мнению эксперта, Германия должна взять на себя ответственность за соблюдение всех правил, связанных с пребыванием Ю.Тимошенко на своей территории, как особы со статусом задержанной.

"Кроме того, необходимо внести в договор об экстрадиции на лечение пункты, которые бы предусматривали ответственность лица, которое едет в другую страну, за попытку побега или самостоятельного освобождения из-под стражи. Другого варианта я не вижу", - заключил К.Бондаренко.

Он также сказал, что данный способ отправки Ю.Тимошенко за границу может не понравиться как нашим политикам, так и немецкой стороне.

"Но давайте выносить за скобки политику, и если речь идет о здоровье Юлии Тимошенко, то главный акцент нужно делать именно на ее здоровье, а не на возможности для ее политической карьеры", - добавил К.Бондаренко.