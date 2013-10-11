Рыбак: Янукович не может решить вопрос Тимошенко на уровне закона

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Рада».

Рыбак напомнил, что сегодня во время Национального круглого стола по вопросам европейской интеграции затрагивался вопрос относительно ситуации с Тимошенко, которая, по словам спикера,«отбывает наказание, она болеет, очень серьезно болеет».

«Пришло время – мы в парламенте должны, по-видимому, рассмотреть вопрос, что делать с такими осужденными, которые тяжело болеют, и внутри государства это не вылечится», - сказал председатель ВР.

Он напомнил, что ведутся разговоры о направлении Тимошенко на лечение за границу.

«По-видимому, и можно было бы такой закон подготовить. Это, в первую очередь, должна сделать оппозиция, я думаю, и большинство», - отметил Рыбак.

В то же время, напомнил он, в этой ситуации «возникают очень много вопросов». «Потому что наказание есть наказание, его нужно отбывать. Но если это угрожает жизни, то может как-то на законодательном уровне принять решение для таких осужденных», - сказал председатель ВР и добавил, что подобные изменения должны касаться всех осужденных.

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Рыбак также отметил, что в таких изменениях к законодательству должны быть предусмотренные механизмы, чтобы больные осужденные «не смогли избежать наказания».

Кроме того, председатель ВР добавил, что на сегодняшний день Президент Украины Виктор Янукович на законодательном уровне не может решить вопрос Тимошенко.

«У него нет таких полномочий, нет закона», - сказал Рыбак.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2013 года защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление заключенной экс-премьера, в котором она отметила, что готова выехать на лечение за границу. Он также сообщил о том, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс направили от своего имени заявление Президенту Украины о помиловании Тимошенко.

Сегодня, 11 октября, во время встречи с Комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле Янукович пообещал решить вопрос Тимошенко в ближайшее время.