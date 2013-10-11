В ПР считают, что оппозиция пытается сорвать евроинтеграцию Украины

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель Председателя парламентской фракции ПР Михаил Чечетов.

Парламентарий подчеркнул, что за использование нацистской символики во время футбольного матча во Львове 6 сентября Украина уже получила от Европы желтую карточку.

Теперь же, по его словам, оппозиция своими действиями добивается того, чтобы Украине показали красную карточку на саммите в Вильнюсе.

«Если бы мы сегодня остались работать в зале, то мы благословили бы таким образом использование неонацистской символики в государственных органах власти, мы подписались бы под идеями нацизма. И тогда европейской ассоциации нам бы не видать, как своих ушей», - заявил Михаил Чечетов.

Он также отметил: «Свобода» это делала, чтобы сорвать саммит. Ведь сейчас у оппозиции есть понимание, что только при Президенте Викторе Януковиче было принято большинство необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС законов. И они (представители «Свободы». – Ред.) понимают – если при Викторе Януковиче будет подписан Договор об ассоциации, то никто не сможет составить ему конкуренцию на президентских выборах 2015 года».

Поэтому, по его словам, оппозиционеры идут на подобные провокации, жертвуя национальными интересами и европейской перспективой ради того, чтобы заработать себе дивиденды в 2015 году.

«ПР национальными интересами не торгует. Мы ушли из зала, спасая репутацию Украины. Европа оценит, что провластной партии чужды неофашистские идеи, политика неонацизма, расизма и антисемитизма. Уйдя из сессионного зала сегодня, мы спасли европейское демократическое лицо Украины», - сообщил народный депутат.

Также он рассказал, что ПР покинула сессионный зал, исходя из морально-этических соображений и уважения к ветеранам, которые защищали страну от фашизма.

«Ведь остаться работать в таком зале – это плюнуть в душу нашим дедам. Ветеранам, которые защищали Украину от фашистских захватчиков»,- подчеркнул Михаил Чечетов.

Он сообщил, что партия будет вести переговоры с представителями оппозиции, и выразил надежду, что те согласятся убрать неофашистскую символику из зала заседаний Верховной Рады.