Круглый стол "Финансовое будущее США"
11 октября (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
«ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ США»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Анализ текущей финансовой ситуации в США и её истоков.
2. Социальная политика в США как фактор кризиса.
3. Что дальше: выход из рецессии или дефолт?
4. Что ждет украинскую гривну в свете возможного дефолта США?
5. Какое влияние окажет финансовая ситуация в США на мировую и украинскую экономику?
Участники круглого стола:
1. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера
2. СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, экс-заместитель главы Нацбанка Украины
3. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО - вице-президент Института Горшенина
4. ИГОРЬ УМАНСКИЙ, экс-и.о. министра финансов Украины
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)