11 октября (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ США»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Анализ текущей финансовой ситуации в США и её истоков.

2. Социальная политика в США как фактор кризиса.

3. Что дальше: выход из рецессии или дефолт?

4. Что ждет украинскую гривну в свете возможного дефолта США?

5. Какое влияние окажет финансовая ситуация в США на мировую и украинскую экономику?

Участники круглого стола:

1. ОЛЕГ УСТЕНКО, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера

2. СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО, экс-заместитель главы Нацбанка Украины

3. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО - вице-президент Института Горшенина

4. ИГОРЬ УМАНСКИЙ, экс-и.о. министра финансов Украины

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)