Украина активно адаптирует законодательство к евростандартам - АП

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова во время брифинга в Днепропетровске.

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«Продолжается проработка адаптации украинского законодательства к европейскому. Этот процесс занимает достаточно длительное время - особенно большой объем работы приходится на технические стандарты. Для этого предусмотрены переходные периоды, в течение которых происходит гармонизация первых волн», - подчеркнула она.

По словам первого заместителя главы АПУ, к процессу адаптации законодательной базы привлечены национальные и европейские эксперты.

«Сам процесс адаптации законодательной базы достаточно длительный и рассчитан на постепенный переход к евростандартам. Сюда привлечены как специалисты с ЕС, так и украинские эксперты, осуществляющие поиск путей оптимизации во времени этого процесса и различных компенсационных механизмов», - сказала Акимова.