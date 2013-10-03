Закон против дискриминации приблизит Украину к безвизовому режиму с ЕС

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит отмечает, что непринятие парламентом Украины закона о противодействии дискриминации может «стать препятствием в дискуссиях о либерализации визового режима» с Европейским Союзом.

Об этом посол заявил в интервью сайту «Новости Донбасса», опубликованном сегодня.

Комментируя то, что еще одним камнем преткновения на пути Украины в ЕС является непринятие Верховной Радой Украины законопроекта № 2342 «О внесении изменений к некоторым законодательным актам о предупреждении и противодействии дискриминации в Украине», посол отметил, что «у многих депутатов весьма консервативный подход к данному вопросу, но это не должно быть барьером в обеспечении гарантий отсутствия дискриминации - по полу, цвету кожи, сексуальной ориентации».

По словам Смита, «во многих странах ранее была необходимость поощрять среди населения более толерантные и прогрессивные подходы к данному вопросу. Нас беспокоит, что решение данной проблемы не выглядит положительно. Вместе с тем, самое прямое влияние ассоциация имеет на упрощение визового режима. Свободное передвижение людей внутри Европы - это очень важно и это улучшит наше взаимопонимание. Желательно сделать шаги вперед в дискуссиях о визовом режиме. Но я сожалею и я боюсь, что эти барьеры вокруг упомянутого законопроекта могут стать препятствием в дискуссиях о либерализации визового режима».

Как сообщал УНИАН, запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений на любых основаниях является одним из требований ЕС в рамках реализации Плана действий по либерализации визового режима с Украиной.

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине № 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины.

Законопроект вводит в законодательство Украины новый термин “сексуальная ориентация”, предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них.

Однако лидеры фракций неоднократно заявляли, что депутаты не готовы поддержать данный закон.

Премьер-министр Украины Николай Азаров также ранее заявлял, что большинство народных депутатов и общество не готовы к принятию закона о противодействии дискриминации.

5 сентября председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека Валерий Пацкан заявил, что комитет обратится к ЕС с просьбой не требовать от Украины включения в закон о предотвращении и противодействии дискриминации понятие «сексуальные меньшинства».