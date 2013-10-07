Регионалы поздравили Виталия Кличко с победой его брата

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов поздравил лидера фракции “УДАР” Виталия Кличко с боксерской победой его брата Владимира в Москве в поединке с Александром Поветкиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сказал во время Согласительного совета парламента.

“Было приятно, что наш спортсмен, тем более брат нашего коллеги, одержал победу. И от имени нашей фракции мы вас поздравляем”, - сказал он.

К этому поздравлению также присоединились председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак и участники заседания.