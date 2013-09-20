Фюле против спекуляций на влиянии дела Тимошенко на ассоциацию с ЕС

Об этом он сказал в эфире 5 канала, прокомментировав вопрос о высказываниях по поводу возможности подписания соглашения об ассоциации из-за нерешенной ситуации вокруг Тимошенко, пишет Украинская правда.

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"Я бы не обращал так очень (внимание) на определенные соображения. Кто-то там думает, размышляет... Не стоит тратить время на рассмотрение вот таких спекулятивных высказываний. Пора сосредоточиться на тех вопросах, которые остались незакрытыми..." - сказал Фюле.

По его словам, ЕС готов оценить то, что Украина смогла сделать из необходимых обязательств.

Он уверен, что власть Украины и оппозиция готовы выполнить все критерии, и, по его мнению, все размышления о подписании соглашения лучше оставить на потом, когда для этого будет подходящее время.

"Я могу согласиться с господином президентом (Виктором Януковичем), что недавно мы видели существенный прогресс, и мы все на определенной дороге. Я вижу целый ряд выполненных критериев с тех одиннадцати... Но остаются еще не закрытыми вопросы, и некоторые законопроекты должны поступить в Верховную Раду и пройти хотя бы первое чтение...", - сказал Фюле.

В частности он напомнил, что важное значение для принятия всеми странами-членами ЕС решения о подписании соглашения имеет отчет мониторинговой миссии ЕС - бывшего президента Европейского парламента Пета Кокса и бывшего президента Польши Александра Квасьневского.

Как известно, Фюле уверен в решении вопроса Тимошенко с учетом ее интересов.