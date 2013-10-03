Главное за день: обзор топ-новостей

Украина в "торговой войне" с РФ нужно сохранять спокойствие - еврокомиссар

Еврокомиссар по вопросам торговли Карл де Гухт советует Украине сохранять спокойствие и обращаться в ВТО в случае возникновения "торговой войны" с Россией.

Саакашвили помиловал 18 тысяч осужденных

Президент Грузии Михаил Саакашвили в среду, 2 октября, подписал распоряжение об освобождении от наказания около 18 тысяч человек, которые были условно осуждены за различные преступления. Амнистия не распространилась на осужденных за тяжкие преступления.

СМИ: По просьбе Генпрокуратуры родственников Мельника в США допросят

Американские полицейские допросят родственников Петра Мельника в Калифорнии по просьбе Генеральной прокуратуры Украины. Следы экс-ректора Налоговой академии, который был задержан при получении двух взяток за поступление в вуз и бежавший из-под домашнего ареста, нашли в Штатах, в городе Сан-Маркос, недалеко от которого живут старшая дочь Мельника Елена и бывшая жена Алла.

Украина стала ассоциированным членом ЦЕРН

Сегодня Украина и Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) заключили соглашение о предоставлении нашему государству статуса ассоциированного члена в ЦЕРН. По словам председателя Госинформнауки Владимира Семиноженко, подписание соглашения с ЦЕРН - это первый этап на пути обретения Украиной статуса ассоциированного члена в Европейском Союзе.

Янукович: Свободная торговля с ЕС создаст условия для перехода на евростандарты

Постепенное введение в действие положений соглашения о зоне свободной торговли с ЕС создаст условия для отечественных производителей для перехода на новые европейские стандарты. Об этом Президент Виктор Янукович заявил сегодня во время поездки в Кировоградскую область. Также он отметил, что евроинтеграционные устремления Украины не помешают сотрудничеству с Россией и другими странами Таможенного союза.

Решение ФИФА по делу сборной Украины приостановлено - президент ФФУ

Вице-президент УЕФА, почетный президент ФФУ Григорий Суркис отметил: «Проблема полностью не решена, но это было невозможно. Санкции не сняты, их только приостановлено. Вместе с тем, я считаю, что и это очень хорошая новость для наших болельщиков. Как вице-президент УЕФА, я настоятельно призываю фанов в Харькове корректно вести себя на стадионе. Если у нас будет повторение инцидента, которые уже имели место, ничего хорошего нас не ждет».

За вступление в ЕС проголосовали бы 40% украинцев

За вступление Украины в Европейский Союз в случае проведения соответствующего референдума проголосовали бы 40,5% граждан, за вступление в Таможенный союз - 35%. Согласно данным опроса, в случае отдельного референдума по вступлению Украины в ЕС, больше украинцев готовы проголосовать «за», чем «против» (43% против 30%). Сторонники вступления в Евросоюз во Западном и Центральном регионах (75% против 13% и 46% против 26%), а противники вступления - в Южном и Восточном (37% против 29% и 46% против 23%).

Янукович подписал закон, упрощающий процедуры открытия бизнеса

Законом предусмотрена возможность подачи заявления о добровольной регистрации плательщика налога на добавленную стоимость или избрании упрощенной системы налогообложения государственному регистратору как приложения к регистрационной карточке, представляемой для проведения государственной регистрации юридического лица или физического лица-предпринимателя.