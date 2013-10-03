СМИ: По просьбе Генпрокуратуры родственников Мельника в США допросят

Американские полицейские допросят родственников Петра Мельника в Калифорнии по просьбе Генеральной прокуратуры Украины, пишет сегодня газета «Вести».

Издание напоминает, что следы беглого экс-ректора Налоговой академии, задержанного во время получения двух взяток за поступление, нашли в Штатах, в городке Сан-Маркос, неподалеку от которого живут старшая дочь Мельника Алена и бывшая супруга Алла.

«Генпрокуратура уже направила в Штаты два международно-правовых запроса по делу Мельника, - сказала заместитель генпрокурора Лилия Фролова. - Первой мы просили предоставить информацию, как экс-ректор попал на территорию США, с каким паспортом въехал и пр. Кроме того, просим провести допрос родственников Мельника, давно уже ставших гражданами США. Обычно для этого украинские следователи составляют ряд вопросов для американской полиции. Затем она пришлет нам их ответы».

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Во втором поручении прокуратура просит выдать Мельника Украине на условиях взаимности. То есть, если даже между нашими странами нет договоренности об экстрадиции, страна, где обнаружили преступника, может выдать его на родину, чтобы он там предстал перед судом. «Мы не можем устанавливать сроки ответов американской стороне или другой стране в такой ситуации. Они получили запросы, а нам остается только ждать», - отметили в пресс-службе ГПУ.

В то же время бывший заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий Москаль считает, что Мельник фактически неуязвим. «Если он въехал туда легально, а я думаю, что это так и есть, то его не выдворят из страны, сколько бы Украина ни просила. Мельнику главное - не попасть в поле зрения миграционной службы и полиции, даже дорогу на красный свет не переходить. И тогда он там до старости доживет», - сказал Москаль.

Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля с.г. при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

9 августа стало известно, что Мельник скрылся из-под домашнего ареста, сбросив электронный браслет.

14 августа он был объявлен в международный розыск.