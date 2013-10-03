Украине в "торговой войне" с РФ нужно сохранять спокойствие - еврокомиссар

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Конечно, есть попытки начать вот такую ​​торговую войну. Когда появляется такой риск, мне кажется, что надо прибегнуть к двум вещам: во-первых, соблюдать спокойствие, а во-вторых, надо обратиться во ВТО", - сказал еврочиновник, которого цитирует Украинская правда.

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"Мы это сделаем (обратимся во ВТО) как раз от Литвы, и вас поддержим в таких усилиях", - добавил он.

"Все-таки надо быть хладнокровным, потому что Россия драматизирует, искусственно драматизирует это положение. Нужно, чтобы у вас была холодная голова, и мы тогда разберемся", - заявил Карл де Гухт.

Напомним, в последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС.

Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.