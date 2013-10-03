В ПР говорят, что оппозиция поддерживает евроинтеграцию "только на словах"

Так прокомментировал позицию Тимошенко относительно того, что «Батькивщина» не должна голосовать за предложенные Президентом Украины изменения в Конституцию, которые касаются усиления гарантий независимости судей, народный депутат, член парламентской фракции ПР, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир Олейник.

По его словам, позиция Юлии Тимошенко и ее сторонников относительно нежелания поддержать законопроект о независимости судей ярко свидетельствует о том, что они не заботятся об Украине и национальных интересах, а также пытаются помешать работе власти, сообщают в пресс-службе ПР.

Владимир Олейник отметил: «На словах оппозиционеры «за» евроинтеграцию, а на деле ее блокируют. Это - попытка в очередной раз ввести в заблуждение как украинцев, так и европейское общество».

Он не исключает того, что «украинские оппозиционеры больше тяготеют к Таможенному союзу. Ведь подписанный с легкой руки Тимошенко кабальный газовый договор был и есть петлей для Украины. Он выполнял роль стимулятора движения нашего государства в Таможенный Союз, а не в Европейский».

«Теперь же, отказываясь поддерживать евроинтеграционные законы, Тимошенко и оппозиция сняли маски и открыли свое истинное лицо», - заявил парламентарий.

«Представители оппозиции не то, чтобы не хотят в Европу, они просто признают, и это отметили в Европе также, что 80% принятых законопроектов, необходимых для евроинтеграции, - заслуга действующей власти. Оппозиционерам же нужно смириться, поддержать власть, но они этого не хотят, пользуясь любой возможностью хоть как-нибудь да навредить», - сказал он.

Народный депутат также обратил внимание на то, что европейские чиновники отмечают евроинтеграционные устремления политсил по результатам голосования в украинском парламенте. «В Европе оценивают наши стремления по результатам работы, по принятым законам», - уточнил он.

При этом Владимир Олейник подчеркнул то, что оппозиционные силы своими действиями на самом деле демонстрируют лишь имитацию деятельности по поддержке европейского курса.

«Предлагая так называемые альтернативные законопроекты, они снова пытаются только на словах демонстрировать европейские устремления», - добавил он.