Европейская партия призывает ЕП посодействовать освобождению Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, лидер Европейской партии Николай Катеринчук во время круглого стола «Соглашение об ассоциации как новая парадигма украинской политики» призвал координатора комитета иностранных дел Европарламента Аннеми Нейтс-Еттепнбрук посодействовать решению необходимых условий из списка Фюле для «ассоциации» Украины с Европейским Союзом.

В частности Катеринчук отметил, что «для того, чтобы исторический шанс 27 ноября был реализован должен быть решен, прежде всего вопрос Тимошенко, как пример выборочного правосудия. Мы фокусируем этот вопрос, не только потому, что Тимошенко известный политик, а потому что - это сотни тысяч людей, которые сидят за решеткой по разным причинам, также это проблема судебной системы, с которой Украина пока не может обеспечить соблюдение прав, свобод и интересов своих граждан

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Политик сделал вывод, что «если принцип верховенства права будет действовать в нашей стране - от этого выиграет каждый гражданин Украины, это реальный механизм для обеспечения независимой судебной системы».

В свою очередь Аннеми Нейтс-Еттепнбрук отметила, что «для Украины необходимо изменить не только закон, но и менталитет. Украина выбрала путь реформ и должна постепенно трансформироваться в современную демократическую страну с современным справедливым обществом».

Еще одним необходимым условием для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, кроме вопроса Тимошенко является электоральная реформа. Лидер Европейской партии отметил, что «на сегодняшний 5 млн граждан Украины лишены права выбирать себе местную власть - это города Киев, Николаев, Херсон, Черновцы. То есть идет наступление власти на систему местного самоуправления. Без решения этого вопроса Украине никогда не станет демократической, то есть членом европейского сообщества».