Информационный офис исламской политической партии Хизб ут-Тахрир в Украине при поддержке Центрального Информационного офиса партии (г.Бейрут, Ливан) планирует провести Международный форум под названием «Исламский призыв на постсоветском пространстве и Хизб ут-Тахрир: реалии и вызовы», 7-8 октября 2013г. в г.Симферополь АР Крым.

Пресс-конференция - подведение итогов данного мероприятия, целью которого является - открыто и публично рассказать о себе и своей работе, чтобы развенчать навязанные обществу мифы о нашей организации. Мы являемся свидетелями присутствия в информационном поле сильнейшего антиисламского фона и огульных обвинений мусульман в серьезных преступлениях. На фоне отсутствия в обществе объективной информации об исламских общественно-политических организациях, со стороны властей, политических организаций и СМИ происходят спекуляции такими понятиями как «исламский экстремизм» и «исламский терроризм». Международная исламская политическая партия Хизб ут-Тахрир чаще всего оказывается в центре подобных спекуляций, что в итоге приводит к жестоким и совершенно необоснованным репрессиям в отношении её членов в ряде стран. В форуме примут участие официальные представители партии из разных стран. Также, на базе форума пройдет круглый стол для правозащитников и экспертов под названием “Репрессии в отношении мусульман на постсоветском пространстве — репрессии за убеждения, в рамках которого планируется обсудить проблему масштабных притеснений мусульман в странах СНГ.

Сайт-визитка форума: http://forum2013.hizb.org.ua/

Пресс-конференция на тему «Подведение итогов Международного форума «Исламский призыв на постсоветском пространстве. Хизб ут-Тахрир: реалии и вызовы» состоится 9 октября 2013 года в УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4). Время начала: 11.30

Участники пресс-конференции: Осман Бахаш - глава Центрального Информационного офиса партии (г.Бейрут, Ливан), Фазыл Амзаев - глава Информационного офиса Хизб ут-Тахрир в Украине.