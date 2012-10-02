Литвин прогнозирует агрессивный финиш парламентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

«У нас будет бурный и крайне агрессивный финиш выборов. Тем более, что априори нагнетается мысль, что эти выборы будут нечестными и недемократическими», - сказал В.Литвин.

По его словам, во время встреч с наблюдателями отмечает, что внушение этой мысли является крайне опасным.

«С точки зрения международного восприятия парламентских выборов в Украине они очутились в ситуации определенной международной презумпции виноватости не столько благодаря действиям власти, а тех, кто оппонирует власти», - сказал В.Литвин, добавив, что это и институты гражданского общества, и разные центры.

«Мне кажется, что последний удар будет нанесен в последние дни. Попытка сломать настроения людей, склонить их на свою сторону», - добавил В.Литвин.

По словам Председателя ВР, он с тревогой наблюдает за этим процессом и опасается, чтобы не было каких-то провокаций, поскольку «ставки на этих выборах чрезвычайно высоки».