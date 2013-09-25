В Беларуси не видят угроз для торговли с Украиной после подписания соглашения с ЕС

Об этом премьер Беларуси заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН в Астане.

«Пока нет оснований», - сказал Мясникович, отвечая на вопрос о том, можно ли сейчас говорить о каких-то угрозах для двусторонней торговли от подписания соответствующего соглашения с ЕС.

При этом премьер-министр Беларуси отметил, что вопрос дальнейших торгово-экономических отношений между Украиной и Беларусью после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС необходимо детально изучать.

Читайте также: Украина может подписать около 70 соглашений Таможенного союза - Азаров

«Это небезразлично в данной ситуации. У нас огромный товарооборот, и, естественно, мы обеспокоены, чтобы это (условия ЗСТ Украины и ЕС — УНИАН) не сказалось на торгово-экономических отношениях», - сказал Мясникович.

При этом, отвечая на вопрос, разделяет ли он позицию Российской Федерации в оценке развития торговых отношений с Украиной после подписания Соглашения об ассоциации, Мясникович сказал: «У России есть свои начальники».

Также премьер Беларуси сообщил, что в ходе сегодняшней встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым была достигнута договоренность о создании рабочей группы для изучения вопроса о развитии дальнейших двусторонних торговых отношений.

«Мы договорились, что создаем рабочую группу, которая посмотрит выгоды и возможные потери и к визиту Николая Яновича эта группа даст определенные предложения, и это будет предметом рассмотрения во время официального визита премьера Украины (в Беларусь - УНИАН) 7-8 октября», - сказал Мясникович.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.