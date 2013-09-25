Встреча в Посольстве Великобритании в Украине для журналистов

* СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ *

Как ЕС и его страны - члены помогают Украине воспользоваться европейским опытом уже сегодня ? Говоря о конкретной сфере : что предусматривает европейская и международная аккредитация контролирующих органов Украины , ответственных за качество товаров и услуг и какую роль она играет в создании зоны свободной торигвли Украина - ЕС?

Посольство Великобритании в Украине приглашает журналистов на встречу с Хью Берриджем, постоянным советником проекта Twinning "Дальнейшее усиление деятельности Национального агентства по аккредитации Украины (НААУ ) согласно европейской практике", который вскоре завершится. Во время встречи Хью Берридж будет говорить о своем опыте внедрения двухлетнего проекта в Украине и о сотрудничестве с НААУ .

Он объяснит важность аккредитации и метрологии для дальнейшего развития украинской промышленности и торговли с ЕС , а также почему необходимо привести аккредитационной деятельность НААУ в соответствии с международными стандартами. Эта беседа станет первой в серии брифингов для СМИ в рамках информационной кампании ЕС "Сильные вместе ". Они пройдут с участием международных экспертов , привлеченных к внедрению программ и проектов ЕС с целью способствовать реформам в Украине.

Мероприятие состоится в посольства Великобритании в Киеве по адресу ул. Десятинная, 9 , в 11:00 в четверг, 26 сентября.

Аккредитация по электронной почте ukembinf@gmail.com или по тел . : ( +38044 ) 4903665 . Конечный срок аккредитации - 16:00 среды 25 сентября. Количество мест ограничено . Перевод на украинский язык обеспечен. Дальнейшие подробности http://goo.gl/en1ICQ