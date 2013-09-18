Северная Корея готова начать переговоры по ядерной проблеме

Переговоры зашли в тупик в 2008 году, передает Russia Today со ссылкой на агентство Yonhap.

«Мы готовы начать шестисторонние переговоры без предварительных условий», - цитирует заявление северокорейского дипломата агентство.

По его словам, любые предварительные условия «будут направлены против духа договора 19 сентября».

19 сентября 2005 года Россия, Китай, США, Северная Корея, Южная Корея и Япония подписали рамочное соглашение, направленное на достижение мира на корейском полуострове. Однако, несмотря на все усилия дипломатов, в 2008 году переговоры зашли в тупик и прервались.

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Представители министерства иностранных дел Китая попытались разрядить ситуацию и организовали форум, посвященный десятилетней годовщине начала шестисторонних переговоров. В этом форуме и принял участие Ким Ге Кван.