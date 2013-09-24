Янукович утвердил новый состав группы по подготовке посланий к Раде

Текст соответствующего распоряжения от 24 сентября 2013 года обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, руководителем рабочей группы назначен глава Администрации Президента Сергей Левочкин.

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Также в состав группы вошли: Ирина Акимова (первый заместитель главы Администрации Президента), Сергей Арбузов (первый вице-премьер-министр), Александр Белов (советник председателя СБУ), Валерий Геец (вице-президент Национальной академии наук Украины, директор государственного учреждения "Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины" (по согласию)), Андрей Ермолаев (директор Национального института стратегических исследований), Татьяна Ефименко (президент государственного учебно-научного учреждения "Академия финансового управления" (по согласию)), Василий Кремень (президент Национальной академии педагогических наук Украины (по согласию)), Сергей Ларин (заместитель главы АП), Юрий Левенец (директор Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины (по согласию)), Элла Либанова (директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины (по согласию)), Леонид Поляков (председатель экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (по согласию)), Мирослав Попович (директор Института философии имени Г.С.Сковороды НАН Украины (по согласию)), Олег Рафальский (заместитель главы АП), а также Владимир Тихий (вице-президент Национальной академии правовых наук Украины - руководитель Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук Украины (по согласию).

Также Янукович подписал поручение, согласно которому рабочая группа должна начать подготовку ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде в 2014 году.

Как говорится в обнародованном документе, Левочкин должен обеспечить разработку и представление рабочей группой Послания до 1 февраля 2014 года.

В свою очередь, Ермолаев должен обеспечить осуществление Национальным институтом стратегических исследований методического и научного обеспечения подготовки проекта Послания, привлекать в случае необходимости в установленном порядке к его рецензированию специалистов соответствующего профиля.

Министрам, руководителям других центральных органов исполнительной власти поручено обеспечивать предоставление соответствующими министерствами, центральными органами исполнительной власти по запросу рабочей группы необходимых для подготовки проекта Послания прогнозных расчетов, статистической и аналитической информации.

Соркин должен обеспечить предоставление Нацбанком необходимых для подготовки проекта Послания информации и материалов.