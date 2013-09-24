В ЕС определились по процедуре временного применения соглашения с Украиной

Как сообщил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе спикер Постоянного представительства Литвы при ЕС Викинтас Пугачаускас, соответствующее решение было одобрено на заседании представителей стран - членов ЕС в Брюсселе 23 сентября.

В соответствии с этим решением, большая часть соглашения сможет временно применяться сразу с момента подписания.

Читайте также: В Европарламенте оценят подготовку Украины к подписанию соглашения с ЕС

По словам представителя Литвы, одобренное решение касается только процедуры временного применения Соглашения об ассоциации. Что же касается решения о подписании соглашения, то оно пока не одобрено.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября этого года. Предусматривается, что министры иностранных дел стран-членов ЕС будут рассматривать вопрос о подписании или неподписании соглашения с Украиной на заседании 21 октября.