Экс-вице-премьер: Россия только пугает Украину экономической катастрофой

Такое мнение на своей страничке в социальной сети Facebook высказал вице-премьер правительства РФ, экс-глава Госкомимущества России Альфред Кох.

“Наша власть так пугает хохлов экономической катастрофой при подписании договора об ассоциации с Европой, что как-то стало совсем ясно, что никакой катастрофы не будет. Наши, конечно, из штанов будут выпрыгивать, чтобы ее им устроить. И даже себе во вред будут рвать экономические связи и отгораживаться таможенными барьерами”, - заявил Кох.

При этом он отметил, что Россия не может повлиять на подписание Украиной Соглашения об ассоциации.

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“Но, ничего не проканает... Иначе они бы так не бесились. А тихо и спокойно ждали, когда хохлы подпишут соглашение, а потом жестоко бы их наказали. А тут, похоже, наши в глубине души уже поняли: хохлы уходят, а нас в Европу не берут. Нас подарили китайцам. Нашу Татарию-Московию Европой не считают. Мы дикая азиатская деспотия, упивающаяся собственной выдуманной исключительностью... А мы пыжимся, пугаем хохлов, таращим глаза... а ничего поделать не можем. Да на нас и внимания-то уже никто не обращает. Путин получил свою уорхоловскую "минуты славы" за саечку Обаме, а теперь его хохлы и опустят с горных высей на землю грешную: "Прощевайте пан Путін! Ми пішли, а ви залишайтеся тут, в лайні, зі своїм особливим шляхом"”, - написал Кох.

По словам экс-премьера, аналогичная ситуация наблюдалась в 1990-х.

“Я помню прибалтов также в начале 90-х пугали. Ровно теми же словами. А они ушли - и ни разу не пожалели", - добавил Кох.

Запись в социальной сети по состоянию к 15.00 собрала уже около 2 тыс. комментариев.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября советник Президента РФ Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил, что Украина, подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, нарушит Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, потеряет самостоятельность и перестанет быть для России полноценным партнером.

Кроме того, по словам Глазьева, если Украина подписывает Соглашение об ассоциации, она теряет возможность принимать участие в процессе евразийской экономической интеграции.

Глазьев заметил, что по мере того как Украина в соответствии с графиком, предусмотренным Соглашением с ЕС, будет обнулять свои пошлины на импорт из Евросоюза, Таможенный союз будет вводить пошлины на импорт товаров из Украины в размере единого таможенного тарифа ТС.

21 сентября Глазьев заявил, что, подписывая Соглашение об ассоциации с Украиной, Европа обрекает ее на дефолт.