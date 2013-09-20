Путин: РФ опасается потока товаров из третьих стран под маркой молдавских и украинских

"У нас есть еще подозрения, что под видом того же молдавского или украинского товара пойдут товары третьих стран, вот что нас беспокоит", - сказал Путин на встрече с членами дискуссионного клуба "Валдай", пишет РИА Новости.

По теме: Россия запретила поставки молдавского вина

Президент добавил, что "здесь нет ничего связанного с попыткой оказать давление на суверенное право принимать решения".

Российская сторона призывает "посмотреть все, посчитать, а если наши аргументы наши коллеги сочтут несостоятельными, не обижаться на нас за то, что мы вынуждены будем, защищая свои интересы, вводить определенные ограничения", заключил он.

Ранее в пятницу Путин еще раз предупредил Киев, что Россия будет защищать свой рынок от дешевых украинских товаров, которые могут хлынуть на него после создания зоны свободной торговли Украины с ЕС. О необходимости дополнительных защитных мер для российского рынка говорили многие российские чиновники и эксперты.