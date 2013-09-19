Путин "прямо и честно" предупредил Украину о последствиях евроинтеграции

Президент России Владимир Путин считает, что если бы Украина сначала присоединилась к Таможенному союзу (ТС), то затем, координируя усилия, можно было бы добиться лучших условий сотрудничества с Европой.

"Мы полагаем, что, если бы Украина присоединилась к ТС, а потом бы мы скоординировали свои общие усилия и вели бы переговоры с европейцами, - у нас бы было больше шансов выговорить лучшие условия по торговым и экономическим взаимоотношениям с Европой, которая остается нашим главным торговым партнером", - сказал в четверг Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает РИА Новости.

"В этом смысле мы считаем, что это соответствовало бы общим интересам - и нашим, и украинским", - пояснил президент РФ.

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В то же время президент РФ заявил, что "выбирать приоритеты и союзников - суверенное право Киева".

"Если уровень таможенной защиты еще больше будет понижен на Украине, то на Украину хлынут хорошие по качеству и дешевые по цене европейские товары, и они будут с внутреннего рынка выдавливать товары украинского производства. Куда?" - сказал Путин.

"Мы поэтому заранее предупреждаем. Мы говорим - это ваш выбор, мы все понимаем, но имейте в виду, мы вынуждены будем защищать свой рынок, вводить инструменты защиты. Мы об этом прямо и честно вам говорим", - добавил он.

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Ранее Путин заявлял, что Россия с уважением отнесется к решению Украины заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, но будет вынуждена в этом случае принять меры по защите собственных экономических интересов. О необходимости дополнительных защитных мер для российского рынка говорили многие российские чиновники и эксперты.