Путин "прямо и честно" предупредил Украину о последствиях евроинтеграции
Президент РФ Владимир Путин еще раз предупредил Киев, что Россия будет защищать свой рынок от дешевых украинских товаров, которые могут хлынуть на него после создания зоны свободной торговли Украины с ЕС.
Президент России Владимир Путин считает, что если бы Украина сначала присоединилась к Таможенному союзу (ТС), то затем, координируя усилия, можно было бы добиться лучших условий сотрудничества с Европой.
"Мы полагаем, что, если бы Украина присоединилась к ТС, а потом бы мы скоординировали свои общие усилия и вели бы переговоры с европейцами, - у нас бы было больше шансов выговорить лучшие условия по торговым и экономическим взаимоотношениям с Европой, которая остается нашим главным торговым партнером", - сказал в четверг Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает РИА Новости.
"В этом смысле мы считаем, что это соответствовало бы общим интересам - и нашим, и украинским", - пояснил президент РФ.
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В то же время президент РФ заявил, что "выбирать приоритеты и союзников - суверенное право Киева".
"Если уровень таможенной защиты еще больше будет понижен на Украине, то на Украину хлынут хорошие по качеству и дешевые по цене европейские товары, и они будут с внутреннего рынка выдавливать товары украинского производства. Куда?" - сказал Путин.
"Мы поэтому заранее предупреждаем. Мы говорим - это ваш выбор, мы все понимаем, но имейте в виду, мы вынуждены будем защищать свой рынок, вводить инструменты защиты. Мы об этом прямо и честно вам говорим", - добавил он.
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Ранее Путин заявлял, что Россия с уважением отнесется к решению Украины заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, но будет вынуждена в этом случае принять меры по защите собственных экономических интересов. О необходимости дополнительных защитных мер для российского рынка говорили многие российские чиновники и эксперты.