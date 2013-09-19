Экс-глава Еврокомиссии: Украина может быть и в Ассоциации с ЕС, и в ЕврАзЭС

”Думаю, с небольшими корректировками, совместимо”,- сказал Проди, отвечая на вопрос РИА «Новости» по окончании сессии клуба ”Валдай”, на которой он участвовал в дискуссионной панели с президентом РФ Владимиром Путиным, где обсуждалась, в частности, проблема возможного присоединения Украины к ”восточному партнерству” или ЕврАзЭС.

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Проди добавил, что, в отличие от решения о вхождении в НАТО, решение о возможном присоединении Украины к ”восточному партнерству” и вхождении Украины в ЕврАзЭС может оставить поле для сотрудничества.

”Мы не должны ругаться из-за этого, Украина - это мост. Это должно быть решением Украины. Это не политическая развилка. Одно из моих последних решений в качестве политика было сказать ”нет” предложению американцев о перспективе вхождения Украины и Грузии в НАТО. Я сказал: смотрите, мы должны понимать, что нужна подушка (безопасности - ред.)”, - сказал Проди.

Но в нынешней ситуации, по его мнению, дело обстоит иначе.

”Это экономическое решение и оно совместимо. Более того, это в длительной перспективе в российских интересах. Россия должна быть связана с большими европейскими рынками. А создавать зоны конкуренции не в интересах России. А Украина заинтересована в российских рынках. Если в конечном счете будет таможенный союз нескольких государств, с одной стороны, и огромная зона свободной торговли США и Европы с другой стороны, то я не думаю, что это будет выгодно для России. А мне это не нравится как европейцу”, - сказал Проди.

Как сообщал УНИАН, ранее официальные представители Евросоюза всегда отмечали несовместимость членства в Таможенном союзе с зоной свободной торговли с ЕС.