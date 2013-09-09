Тимошенко не получала никаких предложений о лечении за рубежом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ее дочь и защитник Евгения Тимошенко сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мама еще не получала никаких предложений - официальных и неофициальных. Я думаю, что если такое предложение поступит, мама, безусловно, изучит его и ответит на него”, - сказала Евгения Тимошенко.

Она подчеркнула, что Тимошенко будет принимать решение по поводу своего лечения за рубежом исходя не только из состояния своего здоровья, но и руководствуясь национальными интересами Украины.

“Сейчас есть исторический момент для Украины — подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом”, - отметила Евгения Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 1 июля с.г. дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно быстрее сделать операцию. Дочь Тимошенко подчеркнула, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизацию пациентки. Евгения добавила, что ее мать уже не может передвигаться даже с помощью ходунков.

21 августа председатель политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что “Батькивщина” требует от украинской власти предоставить Тимошенко возможность «получить ургентную медицинскую помощь в Германии».

30 августа Президент Украины Виктор Янукович заявил, что вопрос лечения Тимошенко за рубежом будет решаться в рамках украинского законодательства. Янукович подчеркнул, что украинские законы не предусматривают возможности лечения заключенных за рубежом. Он считает, что их нужно изменить и предоставлять такую возможность.