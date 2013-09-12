Янукович рассказал, в каком формате Украина будет сотрудничать с ТС (видео)

Несмотря твердые намерения подписать в этом году Соглашение об ассоциированном членстве в ЕС, Украина все же будет искать модель сотрудничества и с Таможенным союзом.

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Об этом сегодня во время рабочей поездки на Волынь заявил президент Виктор Янукович, сообщает ТСН.

По его словам, формат отношений будет определен после того, как все 200 положений, наработанных Таможенным союзом за время существования, пройдут государственную инспекцию на приемлемость и будут ратифицированы в украинском парламенте.

"При рассмотрении каждого будем определяться, присоединяться к нему полностью, частично или не присоединяться вообще. Но для этого нам нужна обратная связь от наших партнеров: согласны они или нет. Для этого нужно время", - отметил Янукович.