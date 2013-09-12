Янукович увидел, что Украине нужен “капитальный ремонт”

15:52, 12 сентября 2013
Политика
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Президент объяснил, что Украина - это наш общий дом, который мы взялись ремонтировать. Его белили, мазали, но сейчас наступило время капитального ремонта.

Янукович рассказал про необходимость капитального ремонта, фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович заявил в Луцке во время совещания с административно-хозяйственным активом Волынской области по актуальным проблемам региона.

Обращаясь к собравшимся, Президент отметил, что «все реформаторские действия, которые мы делаем, касаются каждого человека и отражаются на жизни каждого из нас. Украина - это наш общий дом, который мы взялись ремонтировать. Его белили, мазали, но сейчас наступило время капитального ремонта».

Янукович также отметил, что таким путем модернизации и осуществления реформ “мы пошли сознательно”.

Также Янукович заметил: “Когда живешь в старом доме и делаешь ремонт, то и то неудобно, и другое. Ожидаешь, пока закончится. А затем даешь оценку и видишь, что сделал хорошо. Так и у нас: многие критикуют, кто не понимает того, что делается в стране”. Все это из-за того, что нет объективного информирования, считает Президент.

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