Янукович увидел, что Украине нужен “капитальный ремонт”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович заявил в Луцке во время совещания с административно-хозяйственным активом Волынской области по актуальным проблемам региона.

Обращаясь к собравшимся, Президент отметил, что «все реформаторские действия, которые мы делаем, касаются каждого человека и отражаются на жизни каждого из нас. Украина - это наш общий дом, который мы взялись ремонтировать. Его белили, мазали, но сейчас наступило время капитального ремонта».

Янукович также отметил, что таким путем модернизации и осуществления реформ “мы пошли сознательно”.

Также Янукович заметил: “Когда живешь в старом доме и делаешь ремонт, то и то неудобно, и другое. Ожидаешь, пока закончится. А затем даешь оценку и видишь, что сделал хорошо. Так и у нас: многие критикуют, кто не понимает того, что делается в стране”. Все это из-за того, что нет объективного информирования, считает Президент.