Политолог: Меркель может в последний момент не подписать Ассоциацию с Украиной

Германия к этому большинству не принадлежит, сказал Радио "Свобода" известный немецкий политолог Александр Рар.

"Госпожа Меркель в свое время сказала, что лично просит украинское руководство отпустить Тимошенко на лечение в Германию, что Киев проигнорировал, – объясняет эксперт. – Германия острее и чаще других затрагивала этот вопрос, и этот фактор остается для нее очень критическим. Поэтому, я не исключаю возможность, что Меркель может в последний момент не подписать Соглашение об ассоциации с Украиной. Тогда в Европе произойдет раскол".

Но, продолжает берлинский политолог, раскола в Евросоюзе Германия тоже не желает, о чем свидетельствует хотя бы ее позиция в "сирийском вопросе". Поэтому она, невзирая ни на что, еще будет считаться с позицией, которую займут большинство ее европейских партнеров.