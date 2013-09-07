Германия стала двенадцатой страной, поддержавшей операцию США в Сирии
15:42, 07 сентября 2013Политика
3346 0
Германия стала двенадцатой страной, которая подписала заявление с требованием жесткой реакции международного сообщества на применение химоружия в Сирии
Меркель поддержала операцию в Сирии / Фото: bundeskanzlerin.de/
Об этом сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на главу германского МИД Гидо Вестервелле.
По теме: Обама об ударе по Сирии: это не будет новый Ирак или Афганистан
Текст заявления, которое ранее подписали Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Турция, Великобритания и США, распространил в пятницу Белый дом. Таким образом, Германия стала пятой страной ЕС, подписавшей документ в поддержку действий США против Сирии даже в отсутствие мандата СБ ООН, сообщает РИА Новости.
"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и я приняли решение поддержать совместное заявление", - сказал Вестервелле.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter