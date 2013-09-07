Германия стала двенадцатой страной, поддержавшей операцию США в Сирии

Об этом сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на главу германского МИД Гидо Вестервелле.

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Текст заявления, которое ранее подписали Австралия, Канада, Франция, Италия, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания, Турция, Великобритания и США, распространил в пятницу Белый дом. Таким образом, Германия стала пятой страной ЕС, подписавшей документ в поддержку действий США против Сирии даже в отсутствие мандата СБ ООН, сообщает РИА Новости.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель и я приняли решение поддержать совместное заявление", - сказал Вестервелле.