ЕС из-за Таможенного союза свернул свою программу в Армении

Об этом сообщает NEWS.am. Причиной стало решение Армении вступить в Таможенный союз.

По сведениям агенства, Европейская комиссия в Армении уже официально сообщила об этом правительству. Однако неизвестно, на какой срок была приостановлена программа.

Программа Twinning действует в Армении с 2009 года, и реализовала около 18 программ с разными ведомствами. Цель Twinning - реформы в государственных структурах в соответствии со стандартами ЕС и действующими моделями, приближение законодательного поля ко всеобщему законодательству ЕС.

Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” планируется подписать соглашения об ассоциации ЕС с рядом стран “Восточного партнерства”, в том числе Украиной, Молдовой, Арменией. 3 сентября с.г. стало известно, что Армения намеревается вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Об этом идет речь в заявлении по итогам переговоров президентов Российской Федерации и Республики Армения Владимира Путина и Сержа Саргсяна.

При этом глава МИД Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что Армения хочет продолжить возможное тесное сотрудничество с Евросоюзом настолько, насколько это будет приемлемо для ЕС и не будет противоречить членству Армении в Таможенном союзе.