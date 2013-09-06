Армения готова сотрудничать с Евросоюзом, находясь в ТС

Эдвард Налбандян отметил, что Армения готова взаимодействовать с ЕС в широком формате, в частности, в сферах мобильности, стимулирования реформ, эффективного управления, демократии, прав человека, многоотраслевого экономического сотрудничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на армянское внешнеполитическое ведомство.

При этом глава МИД подчеркнул, что Армения хочет продолжить возможное тесное сотрудничество настолько, насколько это будет приемлемо для ЕС и не будет противоречить членству Армении в Таможенном союзе, передает агентство "Новости-Армения".

Налбандян и Фюле достигли договоренности о продолжении интенсивных консультаций между Арменией и Евросоюзом.

По итогам переговоров президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина 3 сентября было заявлено о намерении Армении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

Налбандян и Фюле обсудили также подготовительные работы к неофициальной встрече глав МИД стран Восточного партнерства, которая пройдет в Ереване 12-13 сентября в преддверии Вильнюсского саммита.

В ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит руководства Евросоюза и лидеров стран-участниц программы ЕС "Восточное партнерство", в ходе которого ожидается парафирование с несколькими странами, включая Армению, соглашения об ассоциации и соглашения "О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли".

Инициатива "Восточное партнерство"была выдвинута Польшей и Швецией и утверждена на саммите ЕС в Брюсселе в 2008 году, официально учреждена в мае 2009 года в Праге.

Цель программы - сближение ЕС с Украиной, Арменией, Молдавией, Грузией, Азербайджаном и Белоруссией без их принятия в состав ЕС.