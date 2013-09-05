Евросоюз ожидает от Армении разъяснений по поводу интеграции

О такой позиции ЕС относительно последних заявлений армянской власти сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В ЕС напоминают, что в июле текущего года стороны завершили переговоры с Арменией относительно Соглашения об ассоциации, включительно с положениями о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ). Переговоры длились 3,5 года.

“При поддержке ЕС это соглашение даст возможность Армении проводить всеобъемлющую модернизацию и воплощать в жизни реформы, которые основываются на общих ценностях, политической ассоциации и экономической интеграции”, - уверены в ЕС.

“Мы приняли к сведению тот факт, что Армения, похоже, стремится присоединиться к Таможенному союзу. Таким образом, ЕС ожидает разъяснения со стороны Армении их намерений и того, каким образом они собираются достичь совместимости между их желанием присоединиться к Таможенному союзу и обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации и ГВЗСТ. После завершения соответствующих консультаций мы сделаем выводы относительно наших последующих действий”, - отмечают в ЕС.

В то же время, ЕС хочет в который раз отметить, что Соглашение об ассоциации, включительно с ГВЗСТ, является программой реформ, пользу от которой извлекут все стороны; она не является «игрой с нулевой суммой» и может совмещаться с экономическим сотрудничеством со странами СНГ.

Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” планируется подписать соглашения об ассоциации ЕС с рядом стран “Восточного партнерства”, в том числе Украиной, Молдовой, Арменией.

3 сентября с.г. стало известно, что Армения намеревается вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Об этом идет речь в заявлении по итогам переговоров президентов Российской Федерации и Республики Армения Владимира Путина и Сержа Саргсяна.

«Президенты подтвердили нацеленность Российской Федерации и Республики Армения на последующее развитие процессов экономической интеграции на евразийском пространстве. В этом контексте Президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и сделать с этой целью необходимые практические шаги, а в дальнейшем – принимать участие в формировании Евразийского экономического союза», - отмечается в сообщении.

При этом о сроках вступления Армении в ТС не сообщается.

В Администрации Президента Армении Саргсяна 4 сентября заявили, что страна все же надеется парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как заявил глава Администрации Президента Виген Саргсян, Армения будет пытаться приспособить предусмотренные Соглашением об ассоциации условия создания зоны свободной торговли с Евросоюзом так, чтобы они были совместимы с ее членством в Таможенном союзе. Если же это будет невозможно, Армения готова продолжать политический диалог с ЕС, заявил он, отделив экономический и политический аспекты этого сотрудничества.

Между тем европейские политики напоминают, что ассоциация с ЕС с зоной свободной торговли и полное членство в Таможенном союзе – «две несовместимых системы», как сказал в среду Линас Линкявичус, министр иностранных дел Литвы, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.