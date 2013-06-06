В Верховной Раде началась драка

В Верховной Раде Украины происходит столкновение между депутатами от оппозиции и парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от оппозиции пытаются прорваться через ряды Партии регионов к месту, где ведет заседание председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

В настоящее время в большом проходе сессионного зала столкнулись народные депутаты от оппозиции и ПР и стоят друг возле друга, пытаясь вытеснить друг друга: «регионалы» - оппозиционеров на свои места, а оппозиционеры - занять территорию, где размещается фракция ПР.

По теме: Рыбак назвал имена еще двух «тушек» из Батькивщины

В то же время Рыбак продолжает заседание парламента, проходит избрание судей местных судов.