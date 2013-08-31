Политолог: освобождение Тимошенко перестало быть условием подписания Соглашения с ЕС

Также, по его мнению, заявления президента Украины не свидетельствуют о его готовности освободить Юлию Тимошенко.

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"Его задача состоит как раз в том , как реализовать европейскую интеграцию без освобождения Юлии Тимошенко. Судя по всему, из той ситуации, которая сейчас сложилась, если еще недавно подписание Соглашения было мало реальным без освобождения Юлии Тимошенко, то сейчас обстоятельства сложились в пользу Януковича. Имеется в виду прежде всего реакция Запада, ЕС и Америки, на действия Кремля - в частности на ситуацию со Сноуденом. Поэтому подписание соглашений и освобождение Юлии Тимошенко между собой связываются все меньше. На сегодня освобождение Тимошенко перестает быть, или перестало быть, условием для подписания Соглашения. Поэтому для Юлии Тимошенко ситуация как раз довольно безрадостная", - сказал политолог в комментарии ZAXID.NET.

"Вообще большинство политических шагов Кремля относительно Украины в результате играет против России. Россия теряет симпатии во всех направлениях, в том числе - со стороны Украины", - также отметил Андрей Окара.

Вместе с тем политолог спрогнозировал, что, учитывая логику поведения Кремля, заявления Виктора Януковича приведут к усилению давления на Украину со стороны российских властей.

Напомним, 29 августа, Виктор Янукович заявил, что Украина выполнит все условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Также он отметил, что решение об ограничении импорта отдельных групп товаров украинского производства в Российскую Федерацию было "поспешным".