Янукович: Украина выполнит условия, необходимые для подписания Соглашения с ЕС

Об этом он сказал в интервью телеканалам, сообщает сайт Главы государства.

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«На сегодня я не вижу никаких препятствий для подписания этого документа. Те условия, которые были нам предоставлены со стороны Европейской Комиссии, они будут выполнены. У меня здесь никаких нет сомнений», - отметил Янукович.

Он также напомнил, что европейский выбор Украины закреплен в законе «Об основах внутренней и внешней политики» и не подлежит сомнению.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1 +1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Во время интервью Глава государства изложил свою позицию по широкому кругу тем, в частности, европейской интеграции, социально-экономическому развитию страны, внутриполитической ситуации и внешней политике.