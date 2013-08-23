Главное за день: обзор топ-новостей

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Еврокомиссар по вопросам торговли: угрозы России в адрес Украины неприемлемы

Комментируя ситуацию на украинской границе, представитель еврокомиссара по вопросам торговли Джон Клэнси заявил, что "любые экономические угрозы России, направленные против Украины и связанные с возможным подписанием страной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ЕС считает неприемлемыми".

Госсекретарь США от имени Обамы обратился к Украине

Джон Керри заверил, что США «и в дальнейшем помогать нашим украинским партнерам, тогда как вы работаете над тем, чтобы стать процветающей европейской демократией со свободной и открытой экономикой. (...) Мы решительно поддерживаем выполнение Украиной условий ЕС для подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли на Вильнюсском саммите в ноябре», - заявил госсекретарь США.

Эштон: Украина создала прецедент для других восточных соседей ЕС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон поздравила Украину с Днем независимости и выразила несколько пожеланий по модернизации государства."В своей недавней истории Украина уже многое сделала. Прежде всего, она укрепила свою государственность и свое присутствие на международной арене. Проведя с ЕС переговоры по Соглашению об ассоциации, она создала прецедент для других восточных соседей ЕС. Украина также была первой страной из восточных соседей ЕС, принявшей участие в антикризисных операциях, которые проходили под руководством ЕС", - заявила Эштон.

У Медведева говорят, что могут ввести пошлины на украинские товары на условиях ВТО

Россия и Таможенный союз могут ввести временные пошлины на украинские товары и усилить таможенный режим для украинских поставщиков, которые будут не более жесткими, чем для других стран - членов ВТО. Об этом заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев заявил в интервью агентству "Прайм".

В Ливане при взрывах 29 человек погибли, 500 ранены

В результате взрывов насчитывается по меньшей мере 29 погибших и 500 раненых, многие из которых находятся в тяжелом состоянии с ожогами и ранениями в голову. Трагедии такого масштаба в стране не было со времени завершения в 1990 году гражданской войны.

Авария на «Стироле»: Спецрасследование подтвердило версию Фирташа

Основной причиной аварии на Горловском химическом заводе концерна "Стирол" стало истончение до 0,6-0,8 мм стенок трубопровода жидкого аммиака через длительное коррозионное воздействие окружающей среды и эрозионное действие рабочей среды.

Госдолг Украины вырос в июле на 1,5%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2013 выросла на 1,022 млрд долл.., Или на 1,5% - до 69,219 млрд долл.