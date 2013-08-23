Ассоциация для Украины сравнима с принятием христианства - евродепутат

Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Павел Залевский в интервью телеканалу БТБ.

Депутат поддержал курс экономических и евроингерационных реформ, реализуемых правительством, отметив, что Украине предложены гораздо лучшие возможности в Соглашении с ЕС, в отличие от ее предшественников.

Павел Залевский подчеркнул, что Польша в свое время тоже прошла нелегким путем евроинтеграции, однако Соглашение с Украиной, которое планируется подписать в ноябре текущего года, открывает больше потенциальных возможностей.

«Согласно с Соглашением об ассоциации, Украина внедрит и улучшит 60% европейских стандартов, норм законодательства. Без всякого сомнения, в долгосрочной и краткосрочной перспективах это улучшит экономическую ситуацию, будет стимулировать многие иностранные фирмы инвестировать в Украину», – заявил европейский политик.

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Подписание Соглашения об ассоциации с ЕС Павел Залевский назвал историческим событием.

«Европейский выбор Киева – это решение о том, на каких стандартах страна будет строить политические и социальные отношения. А потому, это событие, которое, по своей значимости, можно сравнить с принятием христианства на Руси», - резюмировал депутат.