Медведев 26 августа ждет Азарова в Москве

По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора глав правительств двух стран.

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"В ходе разговора была достигнута договоренность о рабочем визите Николая Азарова в Москву в понедельник, 26 августа", - сказала Тимакова, сообщают РИА «Новости».

По ее словам, в ходе переговоров в российской столице будут обсуждаться текущие вопросы экономических отношений между Россией и Украиной.