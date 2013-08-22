Медведев 26 августа ждет Азарова в Москве
21:27, 22 августа 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров 26 августа прибудет в Москву с рабочим визитом и обсудит с Дмитрием Медведевым экономические вопросы, сообщила пресс-секретарь главы российского кабмина Наталья Тимакова.
Премьер-министр Украины Азаров 26 августа посетит Москву
По ее словам, такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора глав правительств двух стран.
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"В ходе разговора была достигнута договоренность о рабочем визите Николая Азарова в Москву в понедельник, 26 августа", - сказала Тимакова, сообщают РИА «Новости».
По ее словам, в ходе переговоров в российской столице будут обсуждаться текущие вопросы экономических отношений между Россией и Украиной.
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