Путин договорился с Януковичем о дополнительных консультациях по ЕС

Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Ростовской области, передает РИА «Новости».

"Мы договорились с Президентом Украины, буквально мы вчера с ним разговаривали о том, что мы проведем дополнительные консультации, и на следующей неделе должны в Москву приехать наши коллеги с Украины, которые на межправительственном уровне еще раз проанализируют возможные угрозы и поймут, существуют они или нет, и если да, то что с этим делать", - заявил Путин.