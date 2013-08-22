Путин договорился с Януковичем о дополнительных консультациях по ЕС
20:53, 22 августа 2013Политика
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Украинская делегация на следующей неделе прибудет в Москву для консультаций в свете планов сотрудничества Украины с Евросоюзом.
Делегация Украины проанализирует в России возможные угрозы со стороны ЕС
Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Ростовской области, передает РИА «Новости».
"Мы договорились с Президентом Украины, буквально мы вчера с ним разговаривали о том, что мы проведем дополнительные консультации, и на следующей неделе должны в Москву приехать наши коллеги с Украины, которые на межправительственном уровне еще раз проанализируют возможные угрозы и поймут, существуют они или нет, и если да, то что с этим делать", - заявил Путин.
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