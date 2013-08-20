Умер депутат Верховной Рады Крыма
В Крыму умер депутат парламента автономии из фракции ПР.
Депутат Верховного совета Крыма (фракция Партии регионов «Регионы Крыма»), заместитель председателя Симферопольской районной государственной администрации Геннадий Разумовский умер ночью 20 августа.
Об этом сообщил пресс-центр крымского парламента.
”Смерть внезапно оборвала жизненный путь решительного и волевого человека, настоящего патриота Крыма”, - говорится в соболезновании парламента, правительства и представительства президента Украины в автономии.
Разумовский родился 23 марта 1962 года в Ульяновской области. После службы в Вооруженных Силах СССР в октябре 1982 года начал трудовую деятельность водителем Сакского автотранспортного предприятия. После окончания Одесского института внутренних дел служил в органах внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым - с августа 2006 года по август 2007 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД Украины в АРК. Депутат Сакского районного совета созывов 1998–2002 годов. С 2001 по 2006 гг. председатель Сакского районного совета.
С декабря 2008 года он продолжил трудовую деятельность на посту заместителя председателя Симферопольской районной государственной администрации. В 2010 году был избран депутатом парламента Крыма шестого созыва.
Церемония прощания с покойным состоится в среду, 21 августа, в районном Доме культуры в Саках.