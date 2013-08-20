Умер депутат Верховной Рады Крыма

Депутат Верховного совета Крыма (фракция Партии регионов «Регионы Крыма»), заместитель председателя Симферопольской районной государственной администрации Геннадий Разумовский умер ночью 20 августа.

Об этом сообщил пресс-центр крымского парламента.

”Смерть внезапно оборвала жизненный путь решительного и волевого человека, настоящего патриота Крыма”, - говорится в соболезновании парламента, правительства и представительства президента Украины в автономии.

Разумовский родился 23 марта 1962 года в Ульяновской области. После службы в Вооруженных Силах СССР в октябре 1982 года начал трудовую деятельность водителем Сакского автотранспортного предприятия. После окончания Одесского института внутренних дел служил в органах внутренних дел Украины в Автономной Республике Крым - с августа 2006 года по август 2007 года занимал должность заместителя начальника ГУ МВД Украины в АРК. Депутат Сакского районного совета созывов 1998–2002 годов. С 2001 по 2006 гг. председатель Сакского районного совета.

С декабря 2008 года он продолжил трудовую деятельность на посту заместителя председателя Симферопольской районной государственной администрации. В 2010 году был избран депутатом парламента Крыма шестого созыва.

Церемония прощания с покойным состоится в среду, 21 августа, в районном Доме культуры в Саках.