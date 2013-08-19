ПР заявляет о своей победе на выборах

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации, первый заместитель губернатора Николаевской области Геннадия Николенко победил на выборах по мажоритарному округу №7 (Березнеговатский район) и председатель Снигиревской райгосадминистрации Сергея Кулажкина по округу №38 (Снигирёвский район).

"По предварительным данным победили Геннадий Николенко и Сергей Кулажкин получившие 60,8% и 64,3% голосов избирателей", - сообщает пресс-служба.

В выборах приняли участие 44,3% (округ №7) и 35,2% (округ №38) избирателей.

Как сообщал УНИАН, 18 августа проходили промежуточные выборы в Николаевский областной совет по мажоритарным округам №7 (Березнеговатский район) и № 38 (Снигирёвский район).