ЕС должен защитить Украину от России, заявляют в Европарламенте

Об этом идет речь в заявлении главы Комитета Европарламента по вопросам иностранных дел Элмара Брока (Elmar Brok, Германия) и главы группы народных партий в Парламентской Ассамблее Евронест (ЕС – страны «Восточного партнерства») Яцека Сарюша-Вольски (Jacek Saryusz-Wolski, Польша), текст которого был передан ЕС-плюс.

«Блокируя импорт из Украины, Россия разворачивает торговую войну с Украиной. Давление возрастает, чтобы удержать Украину от подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», - написано в заявлении.

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«ЕС как заинтересованная сторона в конфликте должен действовать для защиты Украины от действий России, в то время, как Украине следует сделать все необходимое для подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС», - подчеркнули Брок и Сарюш-Вольски.

Депутаты Европарламента выразили убежденность в том, что своими действиями Россия хочет заставить Украину сделать выбор в пользу Евразийского таможенного союза, а не в пользу ЕС, а также направить соответствующий сигнал остальным странам-участницам «Восточного партнерства».

«Это четко нарушает правила ВТО. Вместе с тем, это совсем не торговый спор, но очень серьезный политический конфликт с геополитическим бэкграундом. Он может угрожать всему проекту «Восточное партнерство», - отмечается в заявлении Брока и Сарюш-Вольского.

При этом депутаты подчеркнули, что такие действия России являются враждебными не только по отношению к Украине, но и к ЕС, и выразили убежденность в том, что ЕС должен предпринять быстрые дипломатические и политические действия для защиты Украины и ее права на свободный выбор своего будущего.

Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины, после чего украинские компании заявили, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.

18 августа советник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом таможенное администрирование может быть ужесточено.

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«Не надо это драматизировать. Дело в том, что российская таможенная служба проводила профилактические мероприятия, связанные с подготовкой изменений режима таможенного администрирования в случае, если Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС», - сказал Глазьев журналистам.

«Выводы пока еще не сделаны, пока идет обработка информации. Сейчас ситуация нормализовалась, но мы на всякий случай готовимся к ужесточению таможенного администрирования, если вдруг Украина совершит этот самоубийственный шаг, подписывая соглашение об ассоциации с ЕС», - сообщил советник Президента РФ.