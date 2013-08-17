Эксперт: Украина не сможет решить конфликт с Россией без вмешательства ВТО и МВФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в ходе круглого стола «Экономика независимости. Достижения и упущенные шансы».

«Сейчас, если Украина не обратится во Всемирную торговую организацию и в Международный валютный фонд, я думаю, вопрос торговых осложнений с Россией не будет решен таким образом, чтобы хоть немного учесть интересы Украины», - сказал эксперт.

По словам Юрчишина, Украина должна была давно обратиться за помощью к международному сообществу для решения торговых конфликтов с Российской Федерацией.

«Торговые войны… Почему Украина ни разу не обратилась в ВТО относительно проблем Украины – России? Хотя это не первый раз. Всегда в этом контексте я вспоминаю 2006 год, когда начались широкомасштабные молочные войны... Наверное, нужно направить усилия не на локальные договоренности между представителями власти, а на формирование институтов и обращения на основе этих институтов к международному сообществу», - отметил эксперт.