Украина в понедельник решит, жаловаться ли на Россию в ВТО

Украина в понедельник определится по поводу того, будет ли обращаться во Всемирную торговую организацию для разрешения спорных вопросов в торговле с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на брифинге, отвечая на вопрос, принято ли решение обратиться в ВТО для разрешения проблемы.

«В понедельник у нас будет готов четкий план действий. Я могу сказать, что там предусмотрен этот вопрос», - сказал Прасолов.

При этом он отметил, что на данный момент в Суздале еще продолжается заседание совета Евразийской экономической комиссии, на котором украинская делегация планировала поднять вопрос о проблемах с поставками украинских товаров в Россию.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в СМИ появилась информация о том, что Федеральная таможенная служба России с конца июля усилила контроль грузов, которые ввозятся на территорию РФ более чем 40 украинскими предприятиями и компаниями.

14 августа Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой способствовать скорейшему разрешению торговых споров из РФ, которые привели к блокировке широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд дол. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд дол.

Сегодня, 16 августа, премьер-министр Украины Николай Азаров поручил создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов украинско-российского торгово-экономического сотрудничества, от которой ждет соответствующих предложений до 19 августа.

Украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Суслова принимает участие в заседании Совета ЕЭК в Суздале Российской Федерации, на котором планировалось поднять вопрос о проблемах, возникших с украинским импортом на российской таможне.