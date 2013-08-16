Тимошенко требует от суда закрыть «тотально сфальсифицированное» дело по ЕЭСУ

Как говорится в переданном УНИАН сообщении сайта Тимошенко, в заявлении на имя судьи Киевского районного суда Харькова Константина Садовского и начальника Качановской колонии экс-премьер написала: ”Это дело должно быть немедленно закрыто, и не подлежит дальнейшему рассмотрению. А поэтому я требую от суда в мое отсутствие рассмотреть мои ходатайства о закрытии этого тотально сфальсифицированного дела”.

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Экс-премьер отмечает, что возобновление этого дела является незаконным, поскольку 11 ноября 2005 года Верховный Суд Украины на совместном заседании Судебной палаты по уголовным делам и Военной судебной коллегии признал, что ”уголовные дела в отношении Тимошенко Ю.В. обоснованно и в соответствии с действующим криминально-процессуальным законодательством закрыты компетентными органами и должностными лицами в связи с отсутствием состава преступления на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины”.

”Незаконное возобновление этого дела является грубым нарушением параграфа 4 протокола № 7 к Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 61 Конституции Украины относительно постоянства судебных решений”, - подчеркнула Тимошенко.

Как известно, Киевский районный суд Харькова сегодня в 15.00 начал заседание по рассмотрению дела о деятельности корпорации ”Единые энергетические системы Украины”. 5 июля суд в связи с невозможностью рассматривать дело в отсутствие Тимошенко перенес свое заседание на 16 августа.