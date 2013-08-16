В Харькове сегодня продолжится суд над Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется в 15.00.

Председательствующий судья – Константин Садовский.

Предыдущее заседание по делу ЕЭСУ, состоявшееся 5 июля, перенесли учитывая отсутствие самой подсудимой и ее защитницы и дочери Евгении Тимошенко.

Тогда, во время судебного слушания, которое длилось не более 30 минут, защита экс-премьера в очередной раз хлопотала о закрытии дела ЕЭСУ, ссылаясь на то, что это дело уже было закрыто и законность этого решения подтверждали суды.

Защитники также обнародовали заявление Тимошенко с просьбой без ее участия рассмотреть ходатайство защиты о закрытии дела ЕЭСУ.

В свою очередь судья Садовский оставил ходатайство без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствии подсудимой Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против Тимошенко уголовное дело по переводу долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.