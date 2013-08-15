Евродепутат: Вполне вероятно, Тимошенко виновна, но дело нужно пересмотреть

Об этом в интервью “Урядовому кур'єру” сказал депутат Европарламента от Нидерландов, член политической группы «Альянс либералов и демократов Европы» Йоханес Корнелис ван Баален.

“Я всегда говорил и повторяю: если ты был плохим премьер-министром, то пусть оценку этому дает электорат. Невыгодное для Украины соглашение с «Газпромом» - это политическая ошибка, которую нельзя отнести к сфере уголовной ответственности, которая настает за причастность к преступным действиям в правовом поле. Но надеюсь, что это дело все-таки будет пересмотрено по всем демократическим нормам и требованиям. Конечно, здесь я могу говорить лишь от имени своей политической группы и хотел бы отметить: если мы получим гарантии, что дело Тимошенко будет пересмотрено, хотя бы в виде официального заявления украинского правительства, для нас этого будет достаточно. Потому что переговоры между партнерами должны вестись на основе взаимного доверия”, - сказал он.

Евродепутат также выразил надежду, что до Вильнюсского саммита Украине и ЕС удастся достичь общей платформы, опираясь на которую можно будет подписать и ратифицировать Соглашение об ассоциации.

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“По моему мнению, ассоциация важна как для Украины, так и для ЕС. Однако поддерживаю господина Кокса и господина Квасьневского, которые призывают Украину сконцентрировать свои усилия на совершенствовании избирательного законодательства, установлении верховенства права и урегулировании дела Тимошенко. Мы считаем, что для Украины жизненно необходимо иметь демократическое избирательное право, поскольку Соглашение об ассоциации - это больше, чем просто свободная торговля, оно закладывает структурные отношения, поэтому усовершенствовать избирательное законодательство очень важно.

За этим идет установление верховенства права, которое будет гарантировать независимость судей, и урегулирование дела Тимошенко. И хотя я не принадлежу к сторонникам госпожи Тимошенко, однако считаю, что судебное дело в отношении нее велось предвзято. Возможно, Тимошенко виновата, это вполне вероятно, но я посоветовал бы украинским судебным органам пересмотреть все дело Тимошенко от самого начала”, - добавил он.

В то же время Баален подчеркнул, что порядок выполнения требований ЕС к Украине нужно видеть следующим образом: усовершенствование избирательного законодательства, установление верховенства права и пересмотр дела Тимошенко, а не в обратном порядке.