Правозащитники и политзаключенные просят Януковича освободить Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, документ подписали сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, бывший политзаключенный и правозащитник Богдан Горынь, член Украинской Хельсинкской группы с 1978 года, политзаключенный (1973-1977, 1979-1988 гг.), лауреат премии им. Василия Стуса Василий Овсиенко, и.о. председателя Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных «Украинский комитет «Хельсинки-90» О.Шевченко, председатель Всеукраинского общества «Мемориал» им. Василия Стуса Роман Круцик.

«Мы, представители правозащитных организаций, обращаемся к Вам по поводу ситуации, которая сложилась в Украине в связи с выполнением решений Европейского суда по правам человека, в частности по делу Юлии Тимошенко, заявление № 49872/11», - говорится в обращении правозащитников, которые просят «безотлагательно принять все возможные меры для выполнения вступившего в силу решения Европейского суда по правам человека по делу Юлии Тимошенко, и использовать все имеющиеся полномочия Президента Украины, включительно с помилованием, для максимально полного возобновления незаконно нарушенных прав Юлии Тимошенко и ее освобождения».

По мнению правозащитников, дело Тимошенко стало примером политически мотивированного выборочного правосудия. Они напомнили Президенту, что мировые лидеры и руководители международных институтов неоднократно осуждали незаконное заключение Тимошенко и требуют «прекратить использование уголовного правосудия для политического преследования».

«За время Вашего президентства наиболее резонансным в Украине и за ее пределами стало дело Юлии Тимошенко, которое считают примером политически мотивированного выборочного правосудия и символом разрушения демократических основ общественной жизни в Украине. Страны Европейского Союза, Европейский парламент, правительства США, Канады, осудили заключение Юлии Тимошенко и возбуждение против нее ряда других уголовных дел, неоднократно требовали немедленного ее освобождения и прекращения использования уголовного правосудия для политического преследования», - говорится в обращении.

Правозащитники отметили, что Датский Хельсинкский комитет по правам человека в прошлом году провел мониторинг судебных процессов по делу Тимошенко, и признал, что фундаментальные недостатки украинской системы правосудия негативно отразились на защите прав Тимошенко, а ЕСПЧ в апреле этого года единогласно постановил, что арест Тимошенко «был своевольным, а законность удержания ее под стражей не была должным образом оценена национальными судами».

Правозащитники напомнили, что 31 июля решение ЕСПЧ вступило в силу, а соответствующие органы власти Украины «не предприняли надлежащих действий для возобновления нарушенных прав Юлии Тимошенко и привлечения к ответственности должностных лиц, которые принимали своевольные незаконные решения».

По их мнению, «любые дальнейшие задержки с выполнением этого решения существенно будут подрывать международный имидж нашего государства и препятствовать подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите в ноябре 2013 года».

«Украина как член Совета Европы обязана отреагировать на это решение и доказать международным партнерам, что придерживается взятых обязательств», - говорится в обращении представителей правозащитных организаций и политзаключенных.